Стокгольм, , 16:20 — REGNUM В Швеции число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимационных отделениях интенсивной терапии, продолжает снижаться и в настоящее время составляет порядка 200 человек. Подчеркивается, что снижение фиксируется во всех регионах страны. Об этом 26 июня сообщило агентство SVT Nyheter.

Так, по данным Шведского регистра интенсивной терапии, по состоянию на 25 апреля в отделениях интенсивной терапии в Стокгольме на лечении находились 223 пациента с COVID-19.

В регионе Вестра-Гёталанд, следующем в списке по количеству тяжелобольных пациентов за Стокгольмом, на лечении находился 91 человек. Однако уже 23 июня данные показатели составили 46 и 45 пациентов соответственно.

«У нас не было такого быстрого снижения, как в Стокгольме, но у нас и рост числа таких пациентов был медленный. Я думаю, что цифры очень хорошо согласуются с тем, как мы думали и планировали», — заявил Питер Дам, ответственный за организацию медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии в Вестре-Гёталанде.