Анкара, , 16:18 — REGNUM Суд в Турции приговорил 121 человека к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке государственного переворота, произошедшей в 2016 году. Об этом 26 июня сообщают местные СМИ.

Среди приговоренных 86 получили пожизненный приговор с отягчающими обстоятельствами, что означает более суровое содержание под стражей.

На сегодняшний день в стране свыше 2 тыс. человек были приговорены к аналогичным мерам за участие в указанном путче.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Власти страны обвинили в путче организацию ФЕТО.