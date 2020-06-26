Стокгольм, , 16:25 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает Швецию «небезопасной страной», когда речь идет о темпах распространения коронавирусной инфекции, и ставит ее в один ряд с такими странами, как Албания, Молдавия и Азербайджан. В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл критикует позицию ВОЗ из-за «абсолютно неверной интерпретации данных». Об этом 26 июня сообщило агентство SVT Nyheter.

Ранее ВОЗ выпустила специальное предупреждение в отношении одиннадцати стран, где темпы распространением коронавируса чрезвычайно высоки. Помимо Швеции в список вошли Армения, Молдавия, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Киргизия, Украина и Косово. Однако государственный эпидемиолог Швеции категорически не согласен с определением ВОЗ и считает, что эпидемиологическая ситуация в стране может показаться крайне скверной, однако это не имеет отношение с действительностью.

«У нас растет количество случаев в Швеции, которые мы выявляем, но это потому, что мы тестируем намного больше людей, чем раньше. К сожалению, люди путают Швецию со странами, у которых вообще не было проблем, и они, очевидно, находятся в начале своей эпидемии. К сожалению, это абсолютно неверная интерпретация данных», — негодует Тегнелл, добавляя, что представители ВОЗ даже не связались со своими шведскими коллегами, чтобы уточнить ситуацию.