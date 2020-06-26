Железноводск, Ставропольский край, , 14:50 — REGNUM Для удобства гостей, которые приехали в Железноводск на отдых, организованы дополнительные пункты голосования по поправкам к Конституции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участки размещены на территории грязелечебницы, санаториев имени 30 лет Победы, «Бештау», «Дубовая роща» и «Машук Аква-терм». Во санаторно-курортных пунктах соблюдены все необходимые меры безопасности.

На сегодняшний день в Железноводске на отдыхе и оздоровлении находятся отдыхающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые выразили пожелание проголосовать по месту фактического пребывания, то есть в Железноводске.

В мэрии также отмечают, что с 15 июня по 1 июля в Железноводске открыты информационные пункты, где «волонтеры Конституции» рассказывают жителям о поправках в главный документ страны. Ряды «Волонтёров Конституции» недавно пополнил и глава города Евгений Моисеев.