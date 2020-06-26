Казань, , 14:51 — REGNUM Из-за грозы с градом в Татарии на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, утром и днем 27 июня, с сохранением ночью 28 июня текущего года, на территории республики местами ожидаются грозы, сильный порывистый ветер до 20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, сильные дожди и град.

В предстоящие выходные погода будет формироваться в регионе под влиянием активных фронтальных разделов северного циклона. Температура ночью 27 июня поднимется не выше +14 градусов, а днем до +26. В воскресенье, 28 июня ночная температура воздуха прогреется до +16 градусов, днем не более 21 градуса тепла.

ИА REGNUM напоминает, что в 17 июня улицы Казани после сильного ливня затопило, на дорогах образовались пробки.

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