Роквилл, США, , 14:45 — REGNUM Разработчики из Bethesda Game Studios поделились подробностями скорого старта первого сезона в игре Fallout 76. Полный список нововведений был опубликован на официальном сайте проекта 25 июня.

Первый сезон под названием «Легендарная гонка» стартует уже 30 июня 2020 года. В нём геймеров ожидает особая система прогрессии, с помощью которой они смогут получить множество уникальных косметических предметов — например, силовую броню Капитана Космоса.

Напомним, Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра, выпущенная в 2018 году. Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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