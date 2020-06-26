Ташкент, , 14:43 — REGNUM Средства индивидуальной защиты и другую помощь жителям Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана передало представительство ООН в республике, сообщили в пресс-службе представительства ООН.

Помощь на сумму $30 тыс. передана жителям республики, пострадавшим в результате наводнения из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

Деньги выделило управление ООН по координации гуманитарных вопросов. В состав груза вошли медицинские маски и перчатки, предметы личной гигиены, хозяйственные предметы, антисептики и другие предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Наводнение затронуло несколько населенных пунктов в Узбекистана и в Туркестанской области Казахстана.

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