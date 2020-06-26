, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы. Так считает вирусолог Михаил Щелканов, сообщает 26 июня портал Ura.ru.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — сказал вирусолог.

По его словам, вспышка будет заметнее в европейской части России, в первую очередь — в крупных транспортных узлах, таких как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Новые случаи заражения будут выявлены во Владивостоке, так как жители Китая возвращаются на родину из Европы через этот город.

Специалист полагает, что в ближайшие один-два года биологические свойства нового коронавируса принципиально не изменятся, он может адаптироваться к организму человека и стать более безопасным в среднесрочной перспективе, то есть в пределах 10−20 лет.

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