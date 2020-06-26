Москва, , 14:42 — REGNUM Россия сегодня и Россия 20−30 лет назад — это две разные страны, несмотря на то, что нынешняя Конституция и наша российская государственность имеют практически одинаковый возраст, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

«Смыслы, которые мы вкладывали в понятие «суверенитет» в 90-е годы и сегодня — разные. Потому что в 90-е годы в среде истеблишмента было модным рассуждать о том, а не стоит ли нам поделиться частью своей территории в знак покаяния за преступления коммунизма.

Сегодня же мы живем в совсем других реалиях. За последние 20 лет Россия вернула себе статус полноценной мировой державы.

Мы страна, без участия которой сегодня не принимается ни одно важное геополитическое решение. Это не декларация о намерениях, не благие пожелания, а реалии современной истории.

Россия начала процесс собирания утраченных ранее земель и никому не позволит посягать на свои территории», — высказала своё мнение Ирина Великанова.

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