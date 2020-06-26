Курган, , 14:40 — REGNUM В Кургане организована прокурорская проверка по факту скопления людей пожилого возраста около здания Центра социального обслуживания по ул.К.Мяготина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Напомним, 25 июня в Кургане пенсионеры без масок, без соблюдения дистанции 1,5 м, выстроились в очередь у здания Центра социального обслуживания граждан. Они пришли за продовольственными наборами. После сигнала в оперативный штаб, проблема скопления пожилых людей была решена. Кроме того, 26 июня социальные службы города сообщили о прекращении работы пункта выдачи — продовольственную помощь пенсионерам принесут на дом.

И всё же в целях недопущения создания условий, способствующих распространению коронавирусной инфекции, прокуратура Курганской области направила в региональное управление Роспотребнадзора информацию о необходимости проведения проверки соблюдения требований эпидемиологической безопасности при организации социальной работы с пожилыми людьми.

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