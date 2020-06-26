Цхинвал, , 14:44 — REGNUM Во время заседания правительства Южной Осетии решено выделить на выплату надбавок участвующим в лечении населения от COVID-19 медикам 2,5 млн рублей. Об этом 26 июня сообщает правительственная пресс-служба.

«Было поручение президента Анатолия Бибилова стимулировать работников, которые находятся в «красной зоне», — приводит пресс-служба слова премьер-министра республики Эрика Пухаева.

Сообщается, что 2,2 млн рублей будет выделено из резервного фонда правительства, а 300 тыс. рублей предоставит администрация Дзауского района для своей больницы. Контролировать этот вопрос поручено министру здравоохранения Марине Тибиловой.

Напомним, всего на территории Южной Осетии выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. Более 50 человек победили эту инфекцию. Умерших от COVID-19 нет.

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