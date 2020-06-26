Москва, , 14:29 — REGNUM Российским работодателям по возможности не следует привлекать для работы в офисе сотрудников из группы риска и оставить их на удалённом режиме работы. Об этом сообщила советник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Игонина.

Она отметила, что на всех этапах желательно соблюдать принципы самоизоляции для людей из группы высокого риска, среди которых — люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

«Поэтому если (есть) такая возможность, лучше сохранить дистанционный режим работы», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, работающие дистанционно в период пандемии коронавируса жители России заявили о снижении эффективности их работы. Снижение отметили 41%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Среди причин снижения эффективности респонденты назвали: сложность дистанционного решения вопросов (55%), невозможность сосредоточиться на работе из-за домашних дел (24% и 22% соответственно), технические проблемы (16%).

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