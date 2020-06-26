Иваново, , 14:28 — REGNUM Возобновление оказания плановой медицинской помощи возобновляется в Ивановской области с 29 июня, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Тенденции последних недель позволяют снимать некоторые ограничения, и сегодня на заседании оперативного штаба принято решение с понедельника возобновить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках и в стоматологиях. Для этого имеются все предпосылки, и сегодня мы можем говорить о том, что соблюдая регламенты оказания данного вида помощи, мы сможем обеспечить безопасность наших граждан. Всё будет организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», — прокомментировал 26 июня в ходе брифинга глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

«Для пациентов из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями), помощь по-прежнему доступна на дому. И объемы оказания медицинской помощи мы не уменьшаем. Если что-то требуется, будь то выписка лекарств или консультация, то лучше вызвать врача на дом», — добавил Фокин.

Записаться на приём можно будет через электронную регистратуру и колл-центры медучреждений, при входе в поликлиники организуют фильтры с обязательным измерением температуры, на приеме и медицинские работники, и пациенты обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты. Между приёмом пациентов будут установлены промежутки в 15 минут.