Москва, , 14:34 — REGNUM В российских дилерских центрах новый минивэн GAC GN8 выставили в шоурумах до дебюта и официального начала продаж. Об этом сообщается на странице в Twitter дилерских центров GAC в Москве и Санкт-Петербурге.

«Машина доступна к продаже», — говорится в подписи к фото из московского автосалона «Обухов».

В московском дилерском центре также отметили, что на следующей неделе у них станет доступен тест-драйв новой модели.

Стоит отметить, что официальная премьера GAC GN8 в России пройдёт 30 июня 2020 года.

Минивэн будет комплектоваться бензиновым турбированным мотором рабочим объёмом два литра. Его производительность будет равна 190 л. с. Вместе с двигателем работает 6-скоростной «автомат» и передний привод.

Напомним, с января по апрель нынешнего года больше всего китайских кроссоверов и внедорожников было продано в Москве. Всего в столице за первые четыре месяца текущего года был реализован 1251 экземпляр китайских авто сегмента SUV, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период год назад.

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