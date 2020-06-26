Брянск, , 14:30 — REGNUM Почтовое отправление с наркотическими средствами задержали сотрудники Володарского таможенного поста Брянской таможни, сообщает пресс-служба ведомства. Получатель из Ленинградской области заказал элементы для электронной сигареты в Польше.

В международном отправлении таможенники обнаружили четыре атомайзера и четыре капсулы с гашишным маслом. По словам и.о. заместителя начальника таможни Дениса Дандыкина, конверт сразу привлёк внимание: упаковка от комплектующих для электронных сигарет и капсул указывала, что они произведены в Нидерландах компанией, которая легально специализируется на продаже продуктов с добавлением марихуаны.

В Россию ввоз наркотических веществ запрещён и уголовно наказуем. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере.