Алма-Ата, Казахстан, , 14:26 — REGNUM Торговые центра, крытые рынки, объекты общественного питания и фитнес-центры планируется закрыть в Алма-Ате 27−28 июня, сообщили 26 июня в пресс-службе акимата (администрации) города.

Вместе с тем открытыми останутся продуктовые магазины и летние веранды кафе. В выходные дни также прекратит работу общественный транспорт. Жителям Алма-Аты рекомендовали ограничить передвижение в городе.

На время ужесточения карантинных ограничений сотрудники полиции усилят патрулирование города. В акимате добавили, что за нарушение санитарных требований предусмотрена персональная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июня в Казахстане выявили 19 750 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3549 — в Алма-Ате, выздоровели 12 304 человека, скончались 147 пациентов.