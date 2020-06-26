Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Мобильная версия игры Roblox заработала больше $1,5 млрд с момента релиза. Об этом 26 июня сообщает «Игромания», ссылаясь на данные аналитической фирмы Sensor Tower.

При этом геймеры загрузили игру из магазинов App Store и Google Play около 383 млн раз. Издание отмечает, что на фоне пандемии коронавируса доходы от Roblox продолжают стабильно расти.

Напомним, Roblox — это многопользовательская игра-конструктор, позволяющая геймерам создавать свои собственные игры и приглашать в них друзей. Официальный релиз проекта состоялся в 2006 году.

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