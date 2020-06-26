Кострома, , 14:22 — REGNUM В Костромской области с 1 июля откроются фитнес-залы, бассейны, танцевальные студии, солярии, косметические, массажные и спа-салоны — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Решение было принято на заседании оперативного штаба 25 июня в областной администрации.

Бассейн Дарья Антонова

Также костромичам разрешат посещать учреждения дополнительного образования и организации, занимающиеся развитием творчества. Посетителей и сотрудников учреждений обяжут одеть маски.

Самые строгие требования Роспотребнадзор предъявляет к пловцам и физкультурникам. Тренажёры в залах отодвинут друг от друга на 1,5 метра. При этом, одновременно в спортивном зале может находиться «не более одного человека на 4 кв. м площади зала», в бассейне — не более одного пловца на «5 кв. м площади зеркала воды».

Салонам красоты разрешается работать по записи с «соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями и социальной дистанции между ними».

Снятие ограничений коснулось уже открытых гостиниц и торговых центров. В хостелах разрешили заселить 75% номеров, а в торговых центрах открыть 75% торговых точек одновременно. Также с 1 июля в крупных ТЦ заработают аппараты по продаже напитков и снеков — правда, владельцам автоматов придётся вынести их за пределы ТЦ.

Напомним, что ранее костромских предпринимателей и владельцев фитнес-клубов возмутили требования Роспотребнадзора. Владельцы магазинов задавали вопросы по поводу 50% работы торговых центров, а спортсмены добились отмены «коронавирусных» справок для посетителей.

Ранее в разговоре с ИА REGNUM бывший бизнес-омбудсмен Костромской области Сергей Галичев отметил косность и назвал «антикоронавирусные» требования надзорного органа непосильными для пострадавших предпринимателей, а информирование бизнеса — неполным.

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