Вашингтон, , 14:25 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено почти 40 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране было выявлено 39 972 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 2 442 312.

Также сообщается, что за этот же период в США было зафиксировано 2 425 скончавшихся от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 124 415.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране более 663 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омане за сутки выявили 1132 случая заражения коронавирусом.