Москва, , 14:16 — REGNUM Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Волошин скончался в возрасте 100 лет. Об этом 26 июня сообщает Российская ассоциация героев.

«24 июня 2020 года на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, награждённый четвёртой по старшинству военной наградой США — медалью «Серебряная звезда», гвардии полковник Волошин Алексей Прохорович». — говорится в сообщении.

Также в нем высказываются глубокие соболезнования семье и близким покойного по поводу его кончины и подчеркивается, что «Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июня стало известно, что ветераны Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде на Красной площади в Москве в честь 75-летия победы СССР над нацизмом, дали проведенному параду высокую оценку.