Ташкент, 26 июня 2020, 14:11 — REGNUM Упростить ведение административных дел в Узбекистане планируют путем сокращения лишних этапов и сроков рассмотрения, сообщает 26 июня издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Правительство одобрило внедрение проекта «Единое электронное делопроизводство административных правонарушений». В рамках проекта планируется сформировать единую электронную базу процессуальных документов.
Кроме того, планируется модернизировать автоматизированные системы дактилоскопического сравнения, идентификации личности и биометрических паспортов. План внедрения проекта поручено утвердить до 1 января 2021 года.
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