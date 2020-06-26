Сеул, , 14:19 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число военных, ранее заболевших COVID-19, вылеченных и выписанных из больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, из больницы выписан представитель отдела кибербезопасности при министерстве.

По состоянию на июня в армии Южной Кореи зафиксировано 58 случаев заражения коронавирусом. Общее число выписанных из больниц увеличилось до 50 человек.

В настоящее время на карантине находятся более тысячи военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 12 602.

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