Москва, , 14:20 — REGNUM В России не станут вводить ограничений на работу трудовых мигрантов. Об этом 26 июня заявил член комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Курдюмов на пресс-конференции и в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, работа трудовых мигрантов в России вопрос не только экономический, но и политический. Ведь значительная часть экономики стран Средней Азии напрямую зависит от переводов денег её граждан, которые работают в России.

«Я уверен, что Россия не закроется для трудовых мигрантов. Стоит вопрос, как сделать трудовую миграцию управляемой и эффективной для экономики и общества», — сказал Курдюмов.

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