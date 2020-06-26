Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM В Петербурге не снижается число пациентов с острыми отравлениями наркотиками и психоактивными веществами. Об этом заявил 26 июня главный внештатный специалист токсиколог городского комитета по здравоохранению Алексей Лодягин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам специалиста, если не считать отравления алкоголем, в Петербурге превалирует синтетические наркотики, что отличает Северную столицу от других регионов — наблюдается большой процент пациентов с острыми отравлениями метадоном, которые протекают с большими осложнениями, чем отравления похожими препаратами.

Попадают в больницу с отравлениями ГОМК и ее прекурсорам, растворителями, причем, подчеркнул Лодягин, «синдром отмены» после употребления этого наркотика протекает длительно, люди остаются в больнице надолго, им требуется дорогостоящее лечения. «Если в первом квартале 2019 года к нам поступило 262 таких пациента, то за первый квартал 2020 года этих пациентов стало около 400», — сказал Лодягин.

Также много наркотических отравлений альфа-ПВП, амфетаминами, метамфитаминами и прочими синтетическими наркотиками.

«Достаточно большое число пациентов поступают с уже развившейся зависимостью», — добавил токсиколог.

При этом он указал, что в единственном в городе токсикологическом центре при НИИ им. Джанелидзе всего 61 койка, из них только 12 реанимационных. Одновременно в Петербурге не наблюдается снижения отравления алкоголем, что увеличивает нагрузку на специалистов.

Например, за 2019 год в центр поступило 14 тыс. человек с диагнозом «отравление этанолом».

«Это просто огромное количество на то количество коек, которое существует в Центре лечения отравлений, и тот объем, который мы можем в себя вместить», — посетовал Лодягин.

Он заметил, что российское законодательство позволяет наблюдать и диагностировать таких пациентов и в обычных стационарах. Пандемия коронавируса, по словам специалиста, затормозила планы комздрава, который, по инициативе центра, планировал распорядиться направлять людей с отравлениями этанолом в обычные стационары и отделения скорой помощи.

Тем более, что пациенты с острым отравлением этанолом — с токсикологической точки зрения — это те, которые находятся в коме, остальные же, скорее, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«В сложившейся ситуации мы наблюдаем нехватку коек, поскольку весь этот поток ложится на плечи токсикологии. Естественно, порой этих коек нам не хватает. Но надеемся, как только ситуация немножко с «ковидом» улучшится и распоряжение [комитета по здравоохранению] вступит в силу, в этом отношении будет полегче. Хотя в принципе, наверное, на такой большой город, может быть, имеет смысл подумать и все-таки организовать дополнительно второй токсикологический центр, как в Москве, где подобных центров несколько. С учетом наблюдаемой тенденции, когда количество пациентов с острыми отравлениями не снижается», — сказал Лодягин.

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