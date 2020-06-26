Белгород, , 14:08 — REGNUM Масштабные картины украсят стены ещё 15 многоквартирных домов в Белгородской области. Муралы нарисуют до августа 2020 года, сообщили 26 июня в пресс-службе правительства региона.

Тематические и краеведческие пейзажи появятся на стенах домов Белгорода, Старооскольского, Шебекинского, Губкинского городских округов и Корочанского района. Возле Белгородского госуниверситета в областном центре нарисуют студентов Лиду и Шурика из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В Короче посвятили один мурал купцу, уроженцу и почётному гражданину города Дмитрию Кромскому, который в начале ХХ века на свои средства построил женскую гимназию.

Картины украсят фасады в рамках проекта «Городской пейзаж».