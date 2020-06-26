Дамаск, , 14:12 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили на территории данной страны три нарушения перемирия. Об этом 26 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня», — сообщается в бюллетене и уточняется, что два из них были отмечены в провинции Идлиб и одно в провинции Алеппо.

Также сообщается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали на территории Сирии ни одного факта нарушения перемирия.

Кроме этого, указывается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за это же время провел две гуманитарные акции — в населенном пункте Мединет-Рхая в провинция Хасеке (выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны) и в населенном пункте Кафер-Бесин в провинции Алеппо (250 продовольственных наборов общим весом 1,212 тонны).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 30 беженцев возвратились в Сирию с территории Ливана за последние сутки.