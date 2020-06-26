Москва, , 14:01 — REGNUM Весь мир напряженно ждёт завершения испытаний вакцины против коронавируса, которые идут в ряде стран. Если они закончатся успешно, это может поддержать экономический оптимизм на рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Поскольку это будет означать снижение рисков дальнейшего роста заболеваемости и откроет возможность для скорого окончательного снятия ограничительных мер, возобновления трансграничных перелётов, а следовательно — роста цен на нефть и в целом спроса в мировой экономике.

Если, к тому же, российским исследователям удастся разработать вакцину от коронавируса, а фармацевтическим компаниям наладить её массовое производство среди первых в мире.

Это даст хороший толчок отечественной экономике, как за счет более быстрого выхода из пандемии, так и за счёт экспорта вакцины», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве добровольцы рассказали о состоянии после вакцинации.

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