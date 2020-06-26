Москва, , 14:02 — REGNUM За принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию в Москве будут наказывать. Об этом 26 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это моя принципиальная позиция: люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. А кто будет принуждать, будем бить по рукам», — сказал он.

Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00 до 29 июня включительно, 30 июня участки будут работать с 08:00 до 16:00.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России проходит голосование по внесению изменений в Конституцию. Проголосовать можно онлайн или очно. Итоги голосования будут подводить 1 июля.