Москва, , 14:01 — REGNUM Россию с большой долей вероятности в скором времени ждёт серьёзный приток трудовых мигрантов. Об этом 26 июня заявил член комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Курдюмов на пресс-конференции и в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, службы занятости и правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы работодатели при приёме новых сотрудников отдавали приоритет гражданам РФ.

«Столкнёмся с пиковым въездом иностранных граждан. Есть повышенный спрос на работу в России. Нас ожидает достаточно серьезный приток трудовых ресурсов из-за рубежа», — сказал Курдюмов.

При этом приток мигрантов остановить будет крайне сложно, поскольку в странах Средней Азии проблемы безработицей из-за коронавируса обострились ещё сильнее.