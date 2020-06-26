Нур-Султан, , 13:56 — REGNUM Сотрудники управления здравоохранения Кызыл-Ординской области Казахстана подозреваются в хищении 98 млн тенге ($243 тыс.), сообщили 26 июня в антикоррупционной службе региона.

Должностные лица подозреваются в приобретении медицинских изделий у частных компаний по завышенной стоимости. По данным следствия, бюджетные средства похищены в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Байзакском районе Джамбульской области Казахстана бухгалтер управления образования подозревается в хищении 17 млн тенге ($42 тыс.).

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