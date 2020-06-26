Минск, , 13:55 — REGNUM Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили во время телефонного разговора график ближайших двусторонних встреч. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

«Стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым главой правительства страны председателя белорусского Госкомвоенпрома Романа Головченко.

Также белорусский лидер отметил, что он не имеет претензий к экс-главе правительства страны Сергею Румасу, однако приветствует его желание заниматься бизнесом.

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