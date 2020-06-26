Москва, , 14:06 — REGNUM Службы занятости и правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы работодатели при приёме новых сотрудников отдавали приоритет гражданам РФ. Об этом 26 июня заявил член комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Курдюмов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, граждане РФ имеют приоритет при трудоустройстве перед иностранцами. И работодатели должны помнить об этом.

«Рынок трудовых мигрантов сокращён. И что самое важное — в связи с ростом безработицы среди российских граждан работодатели будут работать под усиленным вниманием как со стороны служб занятости, так и правоохранительных органов, так как приоритетный наём на работу российских граждан прописан в законодательстве», — сказал Курдюмов.

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