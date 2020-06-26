Москва, , 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин 27 июня обратится к выпускникам школ. Об этом сообщил 26 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент запишет традиционное видеообращение. На 27 июня запланирован общефедеральный «Выпускной — 2020» для школьников.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, ожидается, что выпускников поздравят педагоги и родители, ректоры вузов, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Путин посоветовал выпускникам школ правильно выбирать профессию, чтобы она стала настоящим призванием.

Читайте также: Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ