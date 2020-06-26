Дамаск, , 13:56 — REGNUM Более 30 беженцев возвратились в Сирию с территории Ливана за последние сутки. Об этом 26 июня сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 33 беженца», — говорится в сообщении и уточняется, что в данное число входит 10 женщин и 17 детей.

Кроме этого, указывается, что с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы за последние 24 часа не возвращались.

Также сообщается, что общее число возвратившихся из Сирии в Ливан с 18 июля 2018 года беженцев теперь составляет 185 904, включая 55 910 женщин и 94 357 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в штабах РФ и Сирии рассказали о ситуации вокруг лагеря беженцев Эр-Рукбан.