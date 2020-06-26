Псков, , 14:01 — REGNUM Около полутора тысяч военных строителей прибудут в Псковскую область на следующей неделе для строительства новой инфекционной больницы, о которой медики региона попросили лично президента РФ. Об этом 26 июня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с просьбой о новой больнице на совещании президента с медиками 20 июня к Владимиру Путину обратилась Анастасия Повторейко, заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы, где развернут центр по лечению COVID-19.

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Медик рассказала, что для борьбы с пандемией в Псковской области было развернуто 1230 коечных мест (1348 коек на 26 июня, — прим. ред.) для больных коронавирусной инфекцией. Но этого недостаточно. Жизненно необходим новый стационар для борьбы не только с коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями.

Президент поддержал просьбу псковичей и дал указание министру обороны Сергею Шойгу и вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить строительство новой больницы.

«Мы ожидаем в начале следующей недели 1,5 тысячи военнослужащих-строителей, которые приедут для строительства инфекционной больницы по поручению президента», — заявил Михаил Ведерников.

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