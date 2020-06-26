Токио, , 13:49 — REGNUM Японский автопроизводитель начнет в августе 2020 года отзывную компанию 752 тысяч моделей Prius с гибридным мотором. Об этом сообщает издание «За рулем».

По данным издания, новая отзывная кампания затронет и российский авторынок. На территории России под отзыв попадут 25 моделей Prius, которые были выпущены в период с 7 мая 2014 года по 9 июня 2015 года.

Что же касается других стран, где будут отзываться авто, то там «проблемными» назвали модель Prius 2013−2015 годов выпуска и Prius V 2014−2017 модельных годов.

Причиной отзывной компании называется дефект гибридной установки, которая может заглохнуть прямо во время движения из-за резкой потери мощности. При этом работа усилителя руля и тормозная система не прекратится. Тем не менее риск попасть в аварию все равно сохраняется.

Ранее стало известно, что на американском онлайн-аукционе Bring a trailer выставлен на торги уникальный японский пикап Toyota Tundra, выполненный в стиле «апокалипсис».

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