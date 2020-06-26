Тегеран, , 13:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 2,6 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает иранский минздрав.

По его данным, за прошедшие 24 часа в стране было выявлено 2 628 заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число составляет 217 724.

Также указывается, что за этот же период в Иране от COVID-19 скончались 109 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 10 239.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране свыше 177 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города рассматривают возможность ужесточения карантинных ограничений.