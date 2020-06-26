Нур-Султан, , 13:40 — REGNUM Казахстан пока не планирует открывать границу с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом 26 июня заявил заместитель начальника департамента пограничного контроля Погранслужбы КНБ Олег Фисенко на пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос будет решаться поэтапно, с учетом эпидемиологической ситуации в России и Казахстане. Поэтапный подход применяется и к другим странам.

Фисенко добавил, что при открытии границ будет учитываться улучшение эпидемиологической ситуации в стране, возможность возобновления транспортного сообщения, а также открытость границ для граждан Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан планирует возобновить регулярное авиасообщение с Венгрией, Индией, Германией, Чехией и Малайзией. Ранее авиарейсы были запущены в КНР, Корею, Японию, Грузию и Таиланд.

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