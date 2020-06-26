Москва, , 13:49 — REGNUM Во время режима самоизоляции власти смогли удержать под контролем ситуацию с трудовыми мигрантами. Об этом 26 июня заявил профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир Волох на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, задача была непростой, однако властям удалось её реализовать.

«На мой взгляд, органы власти сумели организовать работу, чтобы минимизировать те негативные последствия, которые проявлялись по отношению к мигрантам в связи с пандемией. Очень оперативно был подготовлен и принят указ президента РФ, который так и назывался: «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией», — сказал Волох.

Эксперт отметил, что ситуация с мигрантами в России, несмотря на спад заболеваемости, остаётся сложной. При этом в законодательство следует внести изменения в части совершенствования правового поля, регулирующих деятельность и проживание мигрантов в РФ.

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