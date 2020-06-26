Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Пандемия коронвируса сократила число госпитализаций с наркотическими отравлениями в Петербурге. Об этом сообщил 26 июня главный внештатный специалист-токсиколог городского комитета по здравоохранению Алексей Лодягин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда непосредственный пик пандемии наблюдался, следует отметить, у нас несколько уменьшилось количество поступлений пациентов с острыми отравлениями наркотическими и психоактивными веществами», — заявил он.

Однако уже сейчас наблюдается обратная тенденция, пояснил специалист. По мере ослабления всяких запретительных мер, связанных с карантином, врачи начали фиксировать некоторый рост числа пациентов с острыми отравлениями, добавил Лодягин.

Заметим, в Петербурге существует только один Центр лечения острых отравлений на 61 койку — при НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

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