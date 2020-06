Москва, , 13:34 — REGNUM Коронавирус исчез из медиапространства так же внезапно, как появился. О нем почти никто не вспоминает, и даже сводки с числом заболевших и выздоровевших не пользуются большим вниманием Telegram-каналов. Тем более, что любопытных новостей хватало даже без учета парада Победы и начавшегося голосования о поправках в Конституцию.

Центральный федеральный округ

В Московском метрополитене, по словам канала «Агентство «Москва», впервые в истории на должность контролера-кассира был принят мужчина. В мэрии столицы подчеркнули, что эта история доказывает: нет чисто мужских или чисто женских профессий.

«Калужский мечтатель» пишет, что уроженец Калуги назвал дочку в честь страны: Россия или, как девочку зовут дома, — Рося. Причем фамилия у нее тоже нетривиальная: Русских. Получилось — Россия Русских. Отец ребенка уверяет, что никакого националистского подтекста здесь нет, а у девочки есть старший брат по имени Марсель.

Медицинские новости о коронавирусе почти повсеместно сменились экономическими. В Костроме рестораторам пришлось регулярно проверять сотрудников на коронавирус. Этим воспользовались медицинские центры и повысили цены на услуги. Ситуацией заинтересовалась антимонопольная служба. «Как несправедлива жизнь! Предприниматели, как и завещают бизнес-коучи, увидели в кризисе возможность и скооперировались для достижения высокой цели — скосить побольше денег, пока есть вынужденный спрос. Но это почему-то очень не понравилось надзорным органам. Которые тоже решили создать предпринимателям небольшой кризис, который для УФАСа, в свою очередь, станет возможностью», — иронизирует «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

«Ночной губернатор» обратил внимание, что 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны — в Петербурге должен был пройти матч Евро-2020: сборная Финляндии против сборной Бельгии. По мнению автора, выбирая этот день, «почему-то никто не подумал головой». «Если в пандемии и есть что-то дельное — так это отмена таких вот откровенно дурных решений».

На Воскресенской набережной Петербурга произошло необычное преступление: кто-то украл гранитную книгу с памятника жертвам политических репрессий. Дата кражи неизвестна, передает «Лопата Беглова». На отсутствие книги обратили внимание жители.

Еще новость из Северной столицы. На набережной Фонтанки продают квартиру по заоблачной цене — более 600 млн рублей. «Жилплощадью заинтересовались в Следственном комитете. Не в плане ее приобретения, конечно», — сообщили «Записки декабриста». Следователей заинтересовала перепланировка фасада, потому что из квартиры прорубили отдельную дверь на улицу. Вероятно, обстоятельства продажи тоже с удовольствием проверят.

«Заполярный ворчун» пишет, что в Мурманской области решили провести среди населения профилактическую работу, направленную на разъяснение правил пожарной безопасности в лесах. Население откликнулось в том числе зловещей табличкой, которую повесили на дерево: «Берегите лес. А то негде будет партизанить».

Приволжский федеральный округ

В Башкирии набирает популярность новая игра — сделанный из дерева пазл республики. Карту-пазл придумали местные умельцы. Она состоит из всех районов республики, пишет «Республика Башкортостан». Соберешь несколько раз — и все районы, пожалуй, запомнишь.

Уральский федеральный округ

В Челябинской области в лесу недалеко от Снежинска нашли морской катер. Удивленные граждане выяснили, что это корабль Тихоокеанского флота, который в 1982 году привезли в пионерский лагерь, на нем катали ребят по озеру, а когда он пришел в негодность, списали на берег. Здесь тральщик стоял как экспонат, а после остановки работы лагеря остался ржаветь в лесу. По словам «Южноуральской панорамы», всеми забытый минный тральщик простоял «на приколе» в лесу почти 40 лет.

В той же Челябинской области жители Юрюзани остались без общественного транспорта. Причиной стало повышение пособия по безработице. Из местной компании-перевозчика уволились почти все водители, чтобы встать на учет по безработице. Остался единственный действующий маршрут, передает «Челябинск», да и тот междугородний.

Сибирский федеральный округ

«Прима» пишет, что в аэропорту Красноярска начали обрабатывать багаж от коронавируса. Обработку делают те же ребята, что запаковывают чемоданы и сумки в прозрачную ленту. Услуга стоит 150 рублей.

Южный федеральный округ

«Сталингумрак» жалуется, что в Волгограде в очередной раз на параде Победы техника раскрошила асфальт. «Полагаем, на танки снова не надели резиновую защиту. Ох уж эти беззащитные гусеницы наших защитников», — пишет автор канала.

В Ростове-на-Дону другая «боевая» история. Житель города нашел на помойке коробку с порохом, подсушил и поджег в ванной, чтобы посмотреть, что будет. Прогремел взрыв, выбило окна. Напуганные жители вызвали спасателей. «Экспериментатор, вроде, остался жив. Проводится проверка», — сообщает «Че по Ростову?«

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане, в старинном городе Дербенте наконец украсят подсветкой древние крепостные стены. Канал НИА «Кавказ» сообщает, что после этого любоваться историческим сооружением можно будет в любое время суток, а сама подсветка «является неотъемлемой частью ландшафта».

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» сообщает про очередные экономические потери от эпидемии коронавируса. Восточный экономический форум, запланированный на 2−5 сентября, не состоится. Форум пройдет только через год — в сентябре 2021 года.

«Мачо с Авачи» рассказывает про новую беду на Камчатке. Лесной пожар задел свалку бытовых отходов, расположенную в шести километрах от поселка Эссо. «Огонь вынудил так называемых «помоечных медведей», для которых отходы стали основным источником пищи, выйти к людям. Участились случаи атак медведей на собак и домашний скот». Нападали и на детей. Троих медведей пришлось отстрелить.

Еще новость о природе. Знаменитый «полюс холода» в Верхоянске стал самой жаркой точкой за Полярным кругом. Город славился рекордом температуры, одной из самых низких на планете: минус 67,8° C. Теперь к статусу «полюса холода» добавился имидж «полюса жары». 20 июня столбик термометра в Верхоянске показал небывалое значение в плюс 38° C. То есть годовой разброс температур здесь почти достиг 106° C, пишет GoArctic.

Наконец, экзотическая новость из Приморья. На фоне уходящей эпидемии в городе Артём решили провести соревнования по выкапыванию могил на скорость. Принять участие в конкурсе сможет любой желающий, пишет «Право руля!«

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.