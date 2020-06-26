Москва, , 13:34 — REGNUM На субботу, 27 июня, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом 26 июня сообщил Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна. В Москве очень высокая температура, жара, местами гроза и порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении. Предупреждение действует в Москве и Московской области с 12:00 до 19:00 27 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу в Москве ожидается аномальная жара.

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