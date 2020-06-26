Астрахань, 26 июня 2020, 13:32 — REGNUM В Астраханской области с 25 июня оказание плановой медицинской помощи возобновили 686 врачей поликлиник и диспансеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
С 23 по 25 июня к специалистам на приём записались более 13 тысяч раз. Направление на плановую госпитализацию получили 220 человек. Пациентов принимают только по предварительной записи, оформить которую можно через сайты doctor30.ru и Госуслуги, а также через Единый городской телефонный центр. Время на приём одного пациента увеличено, чтобы каждый раз обрабатывать помещения. На входе всем пациентам измеряют температуру.
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