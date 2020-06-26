Астрахань, , 13:32 — REGNUM В Астраханской области с 25 июня оказание плановой медицинской помощи возобновили 686 врачей поликлиник и диспансеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

С 23 по 25 июня к специалистам на приём записались более 13 тысяч раз. Направление на плановую госпитализацию получили 220 человек. Пациентов принимают только по предварительной записи, оформить которую можно через сайты doctor30.ru и Госуслуги, а также через Единый городской телефонный центр. Время на приём одного пациента увеличено, чтобы каждый раз обрабатывать помещения. На входе всем пациентам измеряют температуру.

«В нашей поликлинике доступно расписание всех врачей-специалистов на июль, открыт физиотерапевтический кабинет, с понедельника возобновляет работу дневной стационар. Сформированы выездные бригады для консультации на дому хронических пациентов. Никакого ажиотажа пациентов не наблюдается, люди с пониманием относятся к требованиям медицинского персонала», — рассказала главврач городской поликлиники № 1 Александра Кузьмина.

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