Бишкек, , 13:22 — REGNUM После ослабления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в Евразийском регионе вновь начало расти количество новых случаев заражения. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге на брифинге в Копенгагене.

По его словам, за последние две недели резкое увеличение числа выявленных зараженных зафиксировано сразу в 30 странах.

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Клюге отметил тревожную тенденцию — ускоренное распространение коронавируса в 11 государствах, в список которых попали и страны бывшего СССР: Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдавия и Украина.

«Если возникшую вспышку коронавирусной инфекции не остановить, то это снова поставит системы здравоохранения на грань», — подчеркнул высокопоставленный представитель ВОЗ.

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