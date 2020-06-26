Джакарта, , 13:21 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Рейса Брото Асморо попросила всех жителей страны надевать защитные маски в общественных местах, сообщает Kompas.

По её словам, чтобы избежать распространения вируса, недостаточно, чтобы только один или два человека надели маски. Попытки разорвать цепь передачи COVID-19 бесполезны, если 70% населения не будут надевать маски.

«Используйте маски в общественных местах, не только один или два человека, а все находящиеся в комнате должны их надеть», — призвала Рейса Брото Асморо в Джакарте 26 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июня 2020 года в Индонезии выявлено 51 427 случаев заражения SARS-CoV-2.

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