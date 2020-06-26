Москва, , 13:15 — REGNUM После объявления даты голосования по поправкам к Конституции РФ в интернете появилось очень много информационных сообщений, которые заведомо ложны и дезинформируют население: подмешивают реальные и нереальные поправки. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников:

«Один из самых распространённых фейков, который, вроде бы уже прекратили тиражировать касается штрафов: якобы, всем гражданам, которые не будут голосовать по поправкам Конституции РФ, будет выписан штраф. Придумана весьма правдоподобная версия, которая к тому же может ударить по кошельку человека. Это плохо и аморально, на мой взгляд.

mos.ru или Ещё одна дезинформация связана с тем, что чиновников якобы заставляют регистрироваться на сайтахили gosuslugi.ru и подавать заявку на онлайн-голосование. Причём, помимо самих госслужащих, то же самое должны сделать их родственники. Этот фейк начали распространять после 6 июня, а, как мы знаем, новые профили не были допущены к голосованию онлайн.

Некоторые фейки не имеют прямого отношения к интернет-голосованию, но всё же. К примеру, речь идёт о перечне поправок, о которых якобы гражданам не рассказывают, приводятся изменения в статьи, которых на самом деле нет.

К примеру, накануне мы обнаружили информацию о том, что в статью 101 якобы вносятся определённые изменения, но если посмотреть официальный перечень поправок, то этой статьи он не касается. В таких случаях у граждан возникает определённый диссонанс: с одной стороны, они слышали о поправках, касающихся русского языка, защиты животных и других, но когда они здесь же читают о совсем не реальной поправке, то начинают верить прочитанному».

Тем читателям ИА REGNUM, которые опасаются идти на голосование из-за того, что считают: их голос будет учтён и не должным образом, Сергей Гребенников пояснил:

«Действительно, ходят фейки о том, что один и тот же человек может проголосовать по поправкам онлайн, а потом ещё лично явиться на участок. Но мы с вами — добропорядочные граждане, мы же не пойдём с вами голосовать дважды? А некие злоумышленники, которые хотят кому-то что-то доказать, они пытаются это сделать. Вряд ли, конечно, у них это получится, но раздуть PR, поднять информационную волну они вокруг этого пытаются».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но голосование по ним было перенесено из-за мировой эпидемии коронавируса.