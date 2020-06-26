Пибор, , 13:30 — REGNUM Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома после возобновления боевых действий на востоке Южного Судана. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление организации «Врачи без границ».

В соответствии с заявлением, организация «Врачи без границ» была вынуждена приостановить свою деятельность в городе Пибор, поскольку большинство ее сотрудников бежали.

Как сообщают репортеры, боевики из разных общин в регионе убивают людей и сжигают дома.

В заявлении организации «Врачи без границ» сообщается, что существует серьезные опасения того, что перемещенные лица могут заразиться угрожающими их жизни заболеваниями, поскольку в настоящее время они лишены крова.