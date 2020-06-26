Минск, , 13:19 — REGNUM Решение не продавать предприятие по производству калийных удобрений «Беларуськалий» оказалось правильным и потому президент Белоруссии Александр Лукашенко рад, что не сделал этого. Он заявил об этом 26 июня во время своей рабочей поездки в Солигорск.

«В свое время мне предлагали продать его («Беларуськалий» — ред.). Но я рад, что мы этого не сделали», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Также белорусский лидер указал, что, по его мнению, данное предприятие является национальным достоянием и гордостью, а также одним из столпов белорусской экономики.

Кроме этого, он задался риторическим вопросом — зачем продавать предприятие, работающее и выполняющее свои задачи нормально?

«Я государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить», — подчеркнул президент Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он считает, что теперешнее кризисное состояние в мире нужно воспринимать не только как беду, но и как «время возможностей» и дал поручение чиновникам страны «вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там».