Новосибирск, 26 июня 2020, 13:11 — REGNUM В Новосибирской области, по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, завтра днём, 27 июня, и в течение суток 28 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19−24 м/с, местами порывы 25−28 метров в секунду.
«Вместе с тем, с 27 по 29 июня по югу Новосибирской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости, также местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класса)», — сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Спасатели призывают новосибирцев соблюдать осторожность.