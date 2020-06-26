Москва, , 13:08 — REGNUM Выход из пандемии коронавируса во всех странах обычно проходит в несколько этапов: открытие границ на внутреннем рынке; открытие границ для стран соседей из Европы; открытие границ для въездного туризма. Многие представители стран Европы планируют для жителей не из стран ЕС оставить закрытыми границы до весны 2021 года. И это правильно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.

«На первом этапе — открыли границы для жителей стран ЕС Франция, Германия, Австрия с 15 июня 2020. Также открыты Испания — с 22 июня и Португалия — с 1 июля. На втором этапе власти Евросоюза составили список стран, для которых с 1 июля снимут запрет на въезд в ЕС с целью туризма.

Список включает в себя 47 стран, где уровень заболеваемости ниже среднего по ЕС: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию и др. В этих странах уровень заболеваемости коронавирусом ниже, чем в Евросоюзе. Во второй список по снятию ограничений вошли даже Китай, а также Куба, Вьетнам и Уганда.

В начале мая Чехия заявила об открытии границ для жителей стран ЕС. 11 мая частично открыли сухопутные границы для европейских граждан Польша и Литва. Латвия, Эстония и Литва также открыли внутренние сухопутные границы для перемещения граждан этих прибалтийских стран.

Строгие ограничения действуют для стран, занимающих лидирующие позиции по количеству выявленных случаев заражения коронавируса, — США, Бразилии, России и еще 54 стран, где показатели заболеваемости немного хуже, чем в Евросоюзе.

При составлении списков стран для въезда ЕС основывается на среднем числе новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. В Евросоюзе этот показатель в среднем равен 16. В России, по состоянию на 15 июня, этот показатель составляет 80, в США — 107, в Бразилии — 190.

В странах ЕС и Шенгенской зоны туристы из России не составляют большого процента от приезжающих отдыхать. Поэтому даже у стран, в которых туризм составляет значимую долю экономики, потребность в туристах из России, Украины и Белоруссии невысокая.

Исключение составляет Греция, которая хочет возобновить туристический сезон летом. Страна уже в июне месяце начала прием документов у российских граждан, которые хотят полететь в Грецию после 15 июля. Третий этап и открытие границ для въездного туризма возможны весной 2021 года.

Но для России поездки в страны ЕС станут возможны не ранее конца мая 2021 года, после, возможно, повторной вспышки пандемии осенью 2020 года», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля 2020 года.

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